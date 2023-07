Lukashenko | ' Prigozhin è a San Pietroburgo | non in Bielorussia'

Sulla Wagner A proposito della Wagner , il gruppo di mercenari capeggiato dasi è detto pronto a utilizzarlo in Bielorussia: "Il fatto che ospiteremo un ...E non in Bielorussia, dove il capo del gruppo Wagner avrebbe dovuto essere insieme ai suoi uomini dopo la rivolta di due settimane ...Il capo della Wagner, Yevgeny, non si trova in Bielorussia, ma 'è a San Pietroburgo'. Lo ha affermato il presidente della Bielorussia, Alexander, in un incontro con giornalisti di media stranieri e bielorussi, ...

Lukashenko, 'Prigozhin non è qui. Si trova a San Pietroburgo' Agenzia ANSA

Un elicottero parcheggiato in giardino, una casa lussuosa, contenente mazzette di dollari e rubli, lingotti d’oro e armi, passaporti falsi, ...MINSK (Reuters) - Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, che il mese scorso ha mediato un accordo per porre fine a un ammutinamento armato in Russia, ha detto che Yevgeny Prigozhin, il leader ...