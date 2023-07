Lukaku e il ritorno bis | l’Inter condivide! Lo regala Brozovic ? SM

(Di giovedì 6 luglio 2023) Romelupuò ritornare nuovamente al, ma servirà convincere il Chelsea. Il club nerazzurro può investire il ricavato della cessione diOBIETTIVO CONDIVISO ? Ildiè condiviso da tutta, a partire dall’area management fino ovviamente a Simone Inzaghi. Big Rom è una priorità. Serve però convincere il Chelsea, che però non accetterà la formula del prestito secco come lo scorso anno. Come riferisce Marco Barzaghi di Sport Mediaset, ai Blues verrà dirottato il ricavato delle cessione di Marceloall’Al-Nassr. Si parla di un’operazione complessiva da 35 milioni di euro: cinque subito per il prestito oneroso e 30 per il riscatto. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in ...

Il valzer delle punte monopolizza il mercato delle big di Serie A: ildiall'Inter aprirebbe all'effetto domino con Vlahovic, Dybala e Lautaro Martinez coinvoltiDusan Vlahovic non è incedibile per la Juventus è questo non è più un mistero. Il club ...Dopo Marcus Thuram ecco Frattesi, in attesa di sbloccare ildi Romelu. Il Corriere dello Sport dedica la propria apertura tra Luis Enrique - PSG e il futuro di Alvaro Morata. Nel ...Suldi: 'E' un'idea che abbiamo, il giocatore ha manifestato la sua volontà e stiamo cercando di capire se esistano i margini per un acquisto a titolo definitivo. Ma non mi va di ...Il calciomercato dell'Inter vede al centro il dilemma portieri, con Onana prossimo all'addio, la dirigenza nerazzurra ha in mente diversi profili ...Il ritorno di Lukaku all'Inter non è ancora cosa certa, anche se le dichiarazioni di Ausilio nella giornata di mercoledì lasciano ben sperare i tifosi nerazzurri.