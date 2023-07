Luka Romero | nuovo acquisto del Milan

(Di giovedì 6 luglio 2023) Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Sport, fra le maggiori fonti iberiche, riporta quanto segue: 07/06/2023 alle 20:19 CEST L’argentino firma con i rossoneri fino a giugno 2027ha lasciato le categorie inferiori del Real Mallorcasi è impegnato al. Il giovane calciatore argentino ha firmato con l’ente lombardo un contratto fino a giugno 2027, un vincolo quadriennale che rafforza l’impegno rossonera nel settore giovanile. Il calciatore è una vecchia conoscenza della Liga spagnola., nato in Messico ma di nazionalità argentina, ha iniziato la sua carriera nelle categorie inferiori del Maiorca, club con cui ha ha fatto il suo debutto professionale nel giugno 2020. Con la squadra vermiglio, l’attaccante ...

, fresco di firma col Milan, ha rilasciato la sua prima intervista da giocatore rossoneri ai canali ufficiali del club. Di seguito le sue paroleè ufficialmente un nuovo ...Le parole di, nuovo acquisto del Milan: " Qui posso imparare da giocatori di altissimo livello e potrò farlo giorno dopo giorno" Poco fa è arrivata l'ufficialità dial Milan. Di seguito le sue ...Dopo il portiere Marco Sportiello , il centrocampista Loftus - Cheek ecco il terzo arrivo: il 18enne, preso a parametro zero dalla Lazio. Il Milan, dopo aver perso Sandro Tonali volato a ...

Romero a Milan TV: "Essere al Milan un sogno. Mi piace giocare dietro la punta, come Brahim l'anno... Milan News

Luka Romero al Milan, nuova avventura per il giovane calciatore argentino: firmato un contratto fino al 30 giugno del 2027 ...Intervistato da Milan TV, Luka Romero ha parlato ai canali ufficiali nel corso della sua prima intervista da rossonero: "Questo club è un sogno per me, è un club con tanta storia e spero di fare bene” ...