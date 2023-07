Luis Enrique | mister e… pubbliche relazioni | patto per migliorare i rapporti tra

In casa Paris Saint - Germain è iniziata l'era. Il tecnico è diventato ufficialmente il nuovo "comandante" della squadra francese dopo l'addio di Galtier e ha già le idee chiare sulle prime mosse da fare. Non solo quelle sul campo ma ...Il popolo azzurro al completo - milioni di persone, con Rudi in testa - tifa per il rinnovo di Kylian Mbappé con il Psg . O comunque per la sua conferma a Parigi, foss'anche un parcheggio per dodici ...Ieri Al - Khelaifi ha dichiarato, nella conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore,: "Se Mbappé non rinnova tra due settimane, la porta è aperta. Deve decidere la prossima ...

Luis Enrique allenatore del PSG, firma fino al 2025 Agenzia ANSA

Il rinnovo con gli azzurri non si sblocca e se i parigini dovessero perdere Kylian potrebbero dare l’assalto a Victor ...Dopo il divorzio con Christophe Galtier, ufficiale da oggi, il Psg ha reso noto il nome del nuovo allenatore: si tratta di Luis Enrique. Lo spagnolo, 53enne, ex tecnico di Roma, Barcellona e della Naz ...