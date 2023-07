Luigi Berlusconi | il suo nome manca nell’ultima lettera di Silvio scritta ai figli

(Di giovedì 6 luglio 2023) Questa mattina è stato reso pubblico il testamento discritto in tre mandate: nel 2006, nel 2020 e nel 2022. Ildi, però,indirizzata ainon compare. Nel primo testamento (quello scritto nell’ottobre del 2006) il “Berlusca” suddivide l’eredità dei cinquefra soldi, case e attività; nel secondo inserisce ildel fratello Paolo, mentre nel terzo e ultimo lascia i famosi 100 milioni a Marta Fascina e un assegno da 30 milioni al braccio destro Marcello Dell’Utri. Insieme al testamento è sbucata anche unadatata 19 gennaio 2022 ead Arcore. Una scheda testamentaria olografa indirizzata “ai miei ...

Nelle scorse ore, anche Fininvest è 'intervenuta' nella vicenda con un comunicato ufficiale: "Marina, Presidente del CdA, e Pier Silvio, Barbara, ...C'è anche una breve lettera scritta di suo pugno da Silvioai cinque figli - Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e- nel testamento aperto ieri a Milano. Lo riferisce una fonte vicina alla famiglia C'è anche una breve lettera scritta di ..."Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e, ricevuta lettura delle volontà testamentarie del padre Silvio, informano che da esse risulta che nessun soggetto deterrà il ...

Testamento Berlusconi, il giallo di Luigi. Manca il suo nome nell'atto QUOTIDIANO NAZIONALE

Svelate le ultime volontà di Berlusconi. Alla Fascina un lascito di 100 milioni di euro, così come al fratello Paolo. 30 milioni a Dell’Utri ...In una lettera tutte le disposizioni del Cavaliere, scomparso il 12 giugno a 86 anni “Se non dovessi tornare vi prego di prendere atto di quanto segue” Il testamento di Silvio Berlusconi è stato apert ...