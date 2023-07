Luca Vezil e Virginia Stablum | la prima foto ufficiale di coppia

Valentina Ferragni è, infatti, tornata single alla fine del 2022, dopo una relazione durata nove anni con l' influencer e modello. La sorella minore di Chiara Ferragni era anche stata ...Lavinia Mauro e Alessio Corvino dopo Uomini e Donne: 'Abbiamo deciso di dire no alla convivenza', la dedica 'speciale' al rientro dalle vacanze: 'Tu che mi hai rubato le cuffiette' Martina ...... sorella di Chiara Ferragni ed ex dell'influencer. Valentina ha, infatti, pubblicato una foto che la ritraeva in compagnia delle sorelle Chiara e Francesca - che tra qualche mese ...

Valentina Ferragni e la fine dell'amore con Luca Vezil: Sono passata ... Fanpage.it

L'avevamo già scritto qualche settimana fa (ma eravamo ancora nel campo delle ipotesi). Ora invece ne abbiamo certezza: il modello e influencer Luca Vezil ( ex di Valentina Ferragni) esce con la model ...Valentina Ferragni commenta le critiche ricevute dopo la fine della sua storia d’amore con Luca Vezil, per anni suo compagno: “Sono passata da ...