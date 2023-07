Luca Argentero e Cristina Marino | amore a gonfie vele | la foto sexy scattata dalla piccola Nina

Come riporta Davide Maggio la Rilevazione Qualitel 2022 vede, per il settore fiction, la serie tv conposizionarsi al primo posto con un punteggio di 8,5 insieme a La Sposa e Rinascere ...Da Mare Fuori a Doc - Nelle tue mani . Giacomo Giorgio è infatti entrato nel cast della terza stagione della serie con protagonista. Come precedentemente anticipato , i nuovi episodi della serie, per cui non c'è ancora una data di uscita, vedranno l'ingresso di nuovi personaggi, specializzandi pronti a lavorare con ...Il primo film che sarà proiettato venerdì alle 21.30 è 'Io Leonardo' di Jesus Garces Lambert con. Nello scenografico e suggestivo giardino di Castelvecchio il museo proporrà nelle ...

Luca Argentero pubblica foto e video dalle vacanze. E lascia senza fiato Radio Monte Carlo

Cristina Marino e Luca Argentero si stanno godendo alcuni giorni di vacanza al mare insieme ai loro bambini, Nina Speranza e Noè Roberto. I due sono una delle coppie più ...Luca Argentero è oggi un attore di successo, amatissimo non solo dal pubblico femminile: fanno discutere le parole dell'ex moglie.