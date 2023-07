Loredana Lecciso | «Non sarò al Gf Vip» Poi la frecciatina l' ennesima a Romina Power

Rompe il silenzioe spiega perchè non ha partecipato alla grande festa per gli 80 anni di Al Bano all'Arena di ...... 'I nip saranno gente veramente comune, semplice della strada, come il vicino di casa....' Nel cast non ci saranno poi Jasmine Carrisi e. A svelarlo è stata proprio quest'ultima, ...La popolarità dile ha permesso di diventare un personaggio a tutto tondo. La moglie di Al Bano, infatti, potrebbe essere una concorrente del Gf Vip, ma c'è un però. Alfonso Signorini ha chiesto più ...

Loredana Lecciso, durante il balletto c’è un’altra donna misteriosa che le ruba la scena Grantennis Toscana

Loredana Lecciso ha confermato che non parteciperà alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Al settimanale Vero la compagna di Al Bano Carrisi ha rivelato che Alfonso Signorini l’ha invitata ...Rompe il silenzio Loredana Lecciso e spiega perchè non ha partecipato alla grande festa per gli 80 anni di Al Bano all'Arena di Verona ...