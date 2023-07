Londra | auto piomba su una scuola elementare a Wimbledon e uccide una bambina di 8 anni | arrestata la conducente

(Di giovedì 6 luglio 2023) Questa mattina a, a Sud di, un fuoristrada èto su unando unadi 8e provocando diversi feriti. Si tratta della Study Preparatory School, un’istituto femminile privato frequentato da bambine tra i 4 e gli 11. Ancora non è chiara l’esatta dinamica dei fatti, ma la polizia metropolitana ha confermato di aver arrestato ladel veicolo, una donna sui 40. Sembra esclusa, almeno per ora, la pista del terrorismo. Il parlamentare diStephen Hammond ha detto alla Bbc che la situazione «è estremamente preoccupante». Il servizio di ambulanze diha fatto sapere di aver inviato 15 ...

Per via dell'accesso stretto della strada e delle barriere che l'ha dovuto superare credo che sia difficile dire che si sia trattato di un incidente". E' la testimonianza di un fattorino che si trovava sul posto. Il servizio di ambulanze di Londra ha fatto sapere di aver inviato 15 veicoli di soccorritori sul posto. Sedici persone sono state curate in loco, mentre altre 10 sono state portate in ospedale.

