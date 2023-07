L' Oms dice che tra pochi anni il 50% della popolazione sarà colpito da miopia

La miopia è il difetto visivo più diffuso al mondo e si prevede che sempre più persone ne soffriranno, tanto da considerarla la "nuova pandemia". In Italia, il numero di persone colpite da miopia, ...... coordinato dall'e finanziato da Gavi, the Vaccine Alliance, il Fondo Globale per la Lotta all'... può prevenire decine di migliaia di decessi futuri ogni annoThabani Maphosa , direttore ...Sappiamo cosa fare e ora è il momento di trasformare le parole in azioniHans Kluge , direttoreEuropa Tutti hanno diritto a un ambiente pulito, sano e sostenibile ha rimarcato ...

Cambiamenti climatici, Oms Europa: «1,4 mln di morti l'anno» Sanità Informazione

"Si stima che circa 1,4 milioni di persone nella Regione europea dell'Oms muoiano ogni anno a causa di fattori di rischio ambientali; quasi la metà di queste morti inutili può essere attribuita al sol ...Usato da milioni di persone nel mondo come dolcificante e presente in oltre 6mila prodotti, dalle bibite agli yogurt agli sciroppi per la tosse, l'aspartame è sotto i ...