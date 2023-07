Lombardia | R La Russa | ' da Fdi priorità a italiani anche in assegnazione alloggi erp'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 6 luglio 2023) Milano, 6 lug.(Adnkronos) - "Ma davvero qualcuno pensa che, fulminati sulla via di Damasco, ci siamo convertiti al buonismo falso e peloso predicato dalla sinistra? Da decenni abbiamo sempre affermato in tutte le sedi che laassoluta per quanto riguarda l'delle case popolari appartiene agli. Pensare che da parte di Fratelli d'Italia si possa prevaricare un lombardo per favorire un immigrato, magari irregolare, è soltanto pura follia". Così Romano La, assessore alla Sicurezza in Regione, commentando le polemiche sulla ipotesi di destinare appartamenti Aler ai profughi. "È bene che alcuni prefetti, forse, prima di scrivere fantasiose lettere ai sindaci, si informino meglio e chiedano chiarimenti all'assessore -precisa La- altrimenti il ...