Lombardia | 21 luglio al Pirellone commissione su Autonomia con Fontana e Calderoli

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 6 luglio 2023) Milano, 6 lug.(Adnkronos) – I presidenti della II‘Affari istituzionali ed Enti locali’, Matteo Forte (FdI), e dellaspeciale ‘’, Giovanni Malanchini (Lega), comunicano in una nota congiunta di aver calendarizzato per il prossimo 21una seduta nell’aula consiliare di Palazzo Pirelli con a tema l’differenziata. La seduta congiunta vedrà la presenza del presidente Attilio, del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Robertoe del presidente del Consiglio regionale, Federico Romani.“Nel comunicare questo importante appuntamento -spiega Matteo Forte- ribadiamo la volontà politica di proseguire sulla strada dell’differenziata. La defezione di quattro membri dalla ...