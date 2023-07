Loki 2 | i protagonisti viaggeranno tra le epoche | svelata una scena con Victor Timely

(Di giovedì 6 luglio 2023) Nel corso della seconda stagione di, in arrivo a ottobre,e Mobiusattraverso varieper riparare le varie fratture temporali. La Stagione 2 diarriverà su Disney+ il prossimo ottobre, ma intanto sembrano essere trapelate alcune nuove informazioni su ciò che vedremo, compreso qualche dettaglio sul personaggio di. Secondo quanto riportato da The Cosmic Circus, ildi Tom Hiddleston e il Mobius di Owen Wilson si ritroveranno alla World's Columbian Exposition nella Chicago del 1893, Illinois. Lì, il duo incontrerà la variante di Kang(Jonathan Majors), come anticipato nellaalla fine dei titoli di coda di Ant-Man and the Wasp: ...

Oltre a presenziare all'evento,e Mobius avranno una " sequenza action molto importante " che li vedrà accanto allo stesso Victor Timely e a Miss Minutes. Inoltre, quella menzionata sopra sarà ...Una riunione tra Thor erappresenterebbe il pretesto perfetto per farlo. Rocket Raccoon è ...che usa le sue abilità come cacciatore di taglie e potrebbe essere davvero prezioso per i...... e Celebrity Hunted , il reality condiversi personaggi famosi. Come accennato all'... Da segnalare anche la serie televisiva, basata sull'omonimo personaggio dei fumetti Marvel. Il ...

Loki 2: i protagonisti viaggeranno tra le epoche, svelata una scena ... Movieplayer

Nel corso della seconda stagione di Loki, in arrivo a ottobre, Loki e Mobius viaggeranno attraverso varie epoche per riparare le varie fratture temporali.Secondo quanto riportato da Comic Book, nella seconda stagione di The Sandman ci saranno Thor, Loki e altre divinità norrene ...