Lo stallo in Ucraina

(Di giovedì 6 luglio 2023) A un mese dall’inizio, l’offensivasembra un fiasco. Ma adesso che succederà?Aliseo Boninivia email Gentile lettore, a detta di tutti gli esperti indipendenti, l’insensata controffensiva avviata il 4 giugno tra attese messianiche è per ora un fallimento. L’altro giorno il New York Times, meno servile dei giornali “coloniali” europei, titolava: “L’offensiva appena partita è già azzoppata”. Gli ucraini avanzano e indietreggiano ogni giorno di poche centinaia di metri, ma sempre nella terra di nessuno. Non un solo ucraino è arrivato alla prima delle tre linee difensive dei russi. Il costo in vite umane e materiali è altissimo, ma i risultati zero. Cosa accadrà? Sul campo presto o tardi i russi troveranno un punto sguarnito e ci si infileranno di forza conquistando ulteriore territorio. Altro che cacciare i russi da Donbass e Crimea. Non è escluso che Mosca crei ...

Parsi "un vero e proprio".I fronti di guerra sono sostanzialmente in, nonostante gli ucraini rivendichino, con misura, ... sarebbe "suicida" se la Nato non aprisse all'ingresso dell'dopo la fine del conflitto: "......essendosi finora sempre astenuta dal condannare esplicitamente il Cremlino per la guerra in,...a causa della loro rivalità per la leadership regionale e della persistente situazione dial ...

La sconfitta totale della Russia, se dovesse essere riconosciuta come tale anche in Russia, sarebbe ovviamente un disastro per Putin, e metterebbe a rischio la sua sopravvivenza. Ma un esito binario d ...