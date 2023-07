Lo spread Btp - Bund si allarga a 174 punti | corrono i rendimenti

(Di giovedì 6 luglio 2023) LoBtp -die chiude a 174,7base dai 168 della chiusura di mercoledì.di un po' tutti i titoli di Stato, sulla scia di treasuries americani per l'...

Lo- Bund di allarga e chiude a 174,7 punti base dai 168 della chiusura di mercoledì. Corrono i rendimenti di un po' tutti i titoli di Stato, sulla scia di treasuries americani per l'...Lopeggiora, toccando i +168 punti base, con un aumento di 7 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento deldecennale pari al 4,31%. Tra i listini europei sessione nera ...In rialzo a 175 punti lo/Bund. Sull'azionario milanese vendite generalizzate: si salva solo Fineco con un balzo del 6% dopo i dati della raccolta di giugno, che vedono un bilancio di oltre ...In rialzo a 175 punti lo spread BTp/Bund. Sull'azionario milanese vendite generalizzate: si salva solo Fineco con un balzo del 6% dopo i dati della raccolta di giugno, che vedono un bilancio di oltre ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...