Lo scrittore Gianrico Carofiglio | «Io | bullizzato fino ai 14 anni Poi ho scoperto il karate»

Leggi su open.online

(Di giovedì 6 luglio 2023) Loè statoai 14. Poi per fortuna hail. «Da ragazzino ero sfigato. Timido, fragile, goffo, sono statoai quattordici», dice oggi in un’intervista al Corriere della Sera. Ma si è salvato: «Ho cominciato a praticare le arti marziali e il bullismo è cessato, si sono invertiti i ruoli». Nel colloquio con Alessandra Serra racconta che scrive i suoi libri «ovunque. Nei bar, nei treni, negli aerei, per terra in un giardino». E dice che ilgli serve ancora oggi: «Una volta a Firenze tentarono di rapinare una collega, io facevo ancora il magistrato, i rapinatori erano due». Era «come dentro un ...