LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Vingegaard mette la squadra davanti sul Tourmalet

(Di giovedì 6 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE15.50 7 km alla vetta delmalet. Sempre la Jumbo-Visma a dettare l’andatura. Scende a 3’54” il vantaggio dei battistrada. 15.50 Trentin ripreso dal gruppo principale. 15.48capiremo se Giulio Ciccone può nutrire velleità di classifica generale oppure no. Se rimarrà con i migliori, la risposta sarà affermativa. Se invece andrà in crisi e prenderà una decina di minuti, allora l’obiettivo sarà quello di provare a vincere unae, magari, la maglia a pois che all’Italia manca dai tempi di Chiappucci (1991 e 1992). 15.47 La sensazione è chevoglia dare una nuova spallata a Pogacar, approfittando della forma ancora non ottimale ...