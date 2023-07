LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | partiti! Spettacolo sui Pirenei

Leggi su oasport

(Di giovedì 6 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE13.30 Partenza in leggera salita, si crea un gruppetto di forza davanti. 13.28 Come accaduto ieri, altra trenata devastante pronti-via di Wout van Aert con Julian Alaphilippe a ruota. 13.26 PARTE UFFICIALMENTE QUESTA SESTA! 13.23 Temperatura ideale in partenza, occhio che strada facendo c’è il rischio di pia. 13.21 Altri 3 chilometri prima del via. 13.19 Altra caduta dopo quella di ieri per Quinn Simmons: il campione statunitense finito a terra nel tratto di trasferimento. 13.16 Le maglie schierate alla partenza: Start line Selfie. Courtesy of our @maillotapois Felix Gall ! Le selfie de la ligne de départ, pris par notre @maillotapois Felix Gall ! #TDF...