LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | inizia la salita finale | sfida titanica tra Vingegaard e Pogacar

Leggi su oasport

(Di giovedì 6 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE16.53 Situazione che non muta al momento. Davanti tira Van Aert, dietro la Bora della maglia gialla. Il divario è di 2’46”. 16.51 Bernal è rientrato nel gruppo maglia gialla. Dunque all’appello manca il solo Ciccone, già virtualmente fuori dalla top15 della generale. Forse l’obiettivo odierno era questo: uscire di classifica e avere spazio nelle prossime settimane per andare in fuga da lontano e vincere una. 16.50 Facile credere che Van Aert rimanga davanti fino a 4 km dall’arrivo, poi entrerà in scena. 16.49 A fine giornata i distacchi trae tutti gli altri saranno biblici. Adesso siamo a 2’51?… 16.48 Prosegue il forcing imposto ...