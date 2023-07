LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Col d’Aspin e Tourmalet | giornata epica sui Pirenei

(Di giovedì 6 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDEBuongiorno e benvenuti alladella sestadelde. In un’edizione che si sta rivelando tra le più spettacolari degli ultimi anni, nonostante siamo solamente alla prima settimana, spazio al primo arrivo in salita: si affrontala Tarbes – Cauterets-Cambasque. Secondo show sui, frazione breve (144,9 chilometri) ma intensissima. Si comincia a salire dopo nemmeno 25 chilometri con la Cote de Capvern-les-Bains (5,6 km al 4,8%) per sgranchire le gambe, dopo il traguardo volante di Sarrancolin (km 49,2) si comincia subito con il Col, prima ...

IL "PEPPY NIGHTS" IN TRASFERTA IL 29 LUGLIO AL VULCANO BUONO Il 29 luglio arriva il ciclone Peppe Iodice con il suo "Peppy Nights", nella versione "Summer". Iodice sarà affiancato dal ...... limited employment opportunities, and the dire poverty and degradation in which they. However,...de France a giugno, forse senza il pubblico Ilde France attende di vedere l'andamento ...... nel suo ultimo"strutturato" (lo "Start2019"). Poi c'è stato il vuoto pandemico a cui è ...rock in piccoli club a Milano e Roma ( Leggi qui la recensione ) "warm up" per questi due(...

LIVE Tour: Hindley, tappa e maglia. Vingegaard stacca Pogacar, bravo Ciccone 2° La Gazzetta dello Sport

Il Tour de France è già sui Pirenei e vivrà già quest'oggi una giornata importantissima per la classifica generale. Arriva già nella prima settimana il primo arrivo in salita nella Tarbes-Cauterets-Ca ...Oggi 6 luglio si corre la sesta tappa del Tour de France, la Tarbes-Cauterets Cambasque interamente sui Pirenei ...