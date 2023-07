LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | a breve la super frazione sui Pirenei

Leggi su oasport

(Di giovedì 6 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE13.03 Come di consueto prima tratto di trasferimento, poi il via ufficiale alle 13.25. 13.00 Si stanno per completare le operazioni preliminari al foglio firma: Follow the podium signature of Stage 6 of the #TDFfrom Tarbes! Suivez la signature du podium de l'étape 6 du #TDF, en direct de Tarbes ! https://t.co/VxyF1bH1Bp —de(@Le) July 6,12.56 Sono quattro i GPM odierni. Dopo pochi chilometri Cote de Capvern-les-Bains (5,6 km al 4,8%), poi si fa sul serio: Col d’Aspin, prima categoria da 12 chilometri al 6,5%, e arriva il miticomalet, dove verrà assegnato ...