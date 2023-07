LIVE Nuoto | Europei juniores 2023 in DIRETTA | Sara Curtis vola nell’oro nei 50 sl! Mantegazza argento nei 200 misti

Leggi su oasport

(Di giovedì 6 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.36: Al via un’azzurra anche nella seconda semifinale dei 200 rana. Queste le protagoniste: 1 ROBINSON, Sienna 05 Great Britain 2:32.28 2 MANCINI, Lucrezia 08 Italy 2:31.35 3 MC CARTNEY, Ellie 05 Ireland 2:30.01 4 PALMER, Grace 05 Belgium 2:28.41 5 JEFIMOVA, Eneli 06 Estonia 2:28.71 6 PINEDA LOPEZ, Nayara 08 Spain 2:30.84 7 BUKVIC, Martina 06 Serbia 2:31.63 8 FERNANDEZ GONZALEZ, Aina 06 Spain 2:33.03 17.34: La francese Delmas vince la prima batteria con 2’26?91, seconda la svedese Ipsa. Sesto posto per l’azzurra Principi con 2’30?51. Finale lontsana 17.31: Al via nella prima semifinale dei 200 rana: 1 GERDEJ, Nija 07 Slovenia 2:32.99 2 KLINT IPSA, Olivia 05 Sweden 2:31.35 3 NYSTRAND, Lisa 06 Sweden 2:30.36 4 LUDWIG, Lena 07 Germany 2:28.43 5 DELMAS, Justine 05 France 2:29.05 6 VASS, Brigitta 07 Romania ...