LIVE Nuoto | Europei juniores 2023 in DIRETTA | Sara Curtis vola nell’oro nei 50 sl! Argenti per Mantegazza e la 4×200 sl donne

(Di giovedì 6 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.15: Finisce qui la nostratestuale. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di serata! 19.12: Questo terza giornata deglisi chiude dunque con tre medaglie per l’Italia: l’oro dinei 50 sl e glidinel 200 misti e delledella staffettasl. 19.09 Questi i tempi finali della staffettastile libero: 1. Hungary 8:00.252. Italy (Matilde Biagiotti, Emma Vittoria Giannelli, Giulia Zambelli e Giulia Vetrano) 8:03.22 3. France 8:05.62 4. Great Britain 8:09.04 5. Germany 8:09.81 6. Belgium ...