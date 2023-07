LIVE Musetti-Munar 6-4 | Wimbledon 2023 in DIRETTA | l’azzurro si prende il primo parziale

(Di giovedì 6 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Risposta meravigliosa e contropiede di rovescio: palla break che arriva subito per. 30-30 Varia con il backperde completamente il suo rovescio. 30-15 Si apre il campo con il servizio e chiude con il dritto. 15-15 Dalla fase difensiva riescea conquistare il punto con un bel rovescio. 15-0 Buona prima al centro per. 12.48che ha vinto 13 punti su 15 sulla prima di servizio, pecca in risposta sulla seconda del suo avversario: solo 2 punti su 10. Nessuna palla break concessa e ben 10 vincenti contro i 3 dell’avversario. 6-4SET! Con il dritto il carrarino sidi forza ...

Il primo a scendere in campo sarà, però,: BERRETTINI - SONEGO 2° incontro ( da completare sul 6 - 7, 6 - 3, 7 - 6, 1 - 1) .- Munar ore 12 sul Campo 14. ARNALDI - Carballes Baena ... In programma oggi 6 luglio il derby azzurro Berrettini-Sonego, molto atteso e centrale nella stagione del campione romano e che dura da ben due giorni, causa pioggia. In totale sei italiani in campo ...