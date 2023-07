LIVE Musetti-Munar 6-4 6-3 6-1 | Wimbledon 2023 in DIRETTA | l’azzurro per la prima volta al terzo turno ai Championships!

(Di giovedì 6 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.34 La nostradifinisce qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento a tutti. 14.32 Ora perci sarà Hurkacz alha perso contro il polacco nel 2021 al debutto a, ma si è preso la rivincita a Rotterdam lo scorso anno, sconfiggendolo anche a Roma due anni fa. 14.30 Stona il numero dei doppi falli (10) per, ma non ha mai perso il servizio per tutta la durata dell’incontro, annullando tutte e cinque le palle break concesse. 38 vincenti e 30 errori gratuiti: una partita ordinata e sempre comandata dal. VINCE LORENZO ...

WIMBLEDON (INGHILTERRA) - Quarta giornata sull'erba dello Slam londinese , il cui programma è stato fortemente condizionato dalla pioggia degli ultimi giorni.accede al terzo turno, Arnaldi eliminato da Carballes Baena. Attesa anche per il derby azzurro tra Berrettini e Sonego , Cecchinato sfida Jarry . Nel tabellone femminile, l'unica 'superstite' ...I Championships sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti- MUNAR 6 - 4, 6 - 3, 6 - 1 I risultati di oggi ARNALDI - CARBALLES BAENA 7 - 6,...Kenin prosegue il bel momento ed è avanti 6 - 4 sulla cinese Wang; bene anche l'altra americana Parks, 6 - 1 su Bogdan 12:45 - SETTenendo a '30' la battuta, Lorenzo chiude il primo set 6 - 3 ...

LIVE Wimbledon: tra poco Berrettini-Sonego, il derby a puntate. Arnaldi fuori La Gazzetta dello Sport

In programma oggi 6 luglio il derby azzurro Berrettini-Sonego, molto atteso e centrale nella stagione del campione romano e che dura da ben due giorni, causa pioggia. In totale sei italiani in campo ...Segui su Ubitennis la diretta scritta della quarta giornata, il meteo promette bene. 6 gli italiani in programma, tra cui Berrettini-Sonego ...