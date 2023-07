LIVE Musetti-Munar 6-4 6-3 5-1 | Wimbledon 2023 in DIRETTA | due set e un break di vantaggio per l’azzurro

(Di giovedì 6 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Doppio fallo perche ancora non chiude. A-40 Servizio vincente perche sale a match point. 40-40 Bellissimo smash a rimbalzo diche chiude con la volée a campo aperto. 30-40 Pizzica la riga il dritto diche ha una palla per recuperare un. 30-30 Buon passante diche poi chiude in avanzamento con il dritto. 30-15 Viene avantia chiudere con la volée. 15-15 Bel kick da parte dida sinistra. 0-15 Scappa via il back di rovescio di. 5-1. Risposta fantastica eè a un passo dal terzo turno di. 40-A ...

I Championships sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti- MUNAR 6 - 4, 6 - 3, 3 - 1I risultati di oggi ARNALDI - CARBALLES BAENA ...Kenin prosegue il bel momento ed è avanti 6 - 4 sulla cinese Wang; bene anche l'altra americana Parks, 6 - 1 su Bogdan 12:45 - SETTenendo a '30' la battuta, Lorenzo chiude il primo set 6 - 3 ...Il primo a scendere in campo sarà, però,: BERRETTINI - SONEGO 2° incontro ( da completare sul 6 - 7, 6 - 3, 7 - 6, 1 - 1) .- Munar ore 12 sul Campo 14. ARNALDI - Carballes Baena ...

In programma oggi 6 luglio il derby azzurro Berrettini-Sonego, molto atteso e centrale nella stagione del campione romano e che dura da ben due giorni, causa pioggia. In totale sei italiani in campo ...Segui su Ubitennis la diretta scritta della quarta giornata, il meteo promette bene. 6 gli italiani in programma, tra cui Berrettini-Sonego ...