LIVE Musetti-Munar 6-4 2-3 | Wimbledon 2023 in DIRETTA | inizio lottato di secondo set

Leggi su oasport

(Di giovedì 6 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 In corridoio in uscita dal servizio dell’azzurro. 30-15 Esce benissimo con il rovescio lungolinea. 15-15 Largo di poco il passante in corsa di. 0-15 Non chiude con il drittoche aveva un passante a campo libero. 3-2. Lo spagnolo tiene la battuta e resta al comando nelset. 40-30 In rete il dritto di. 40-15 Profonda la risposta di rovescio di. 40-0 Trova un ottimo angolocon il servizio: tre chance per il 3-2. 30-0 Corsa in avanti molto reattiva e bel tocco del maiorchino. 15-0 Buona smorzata da parte di. 2-2. Rovescio lungolinea eccezionale in corsa per. 40-30 Ottimo ...