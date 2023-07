LIVE Musetti-Munar 6-4 1-1 | Wimbledon 2023 in DIRETTA | inizio lottato di secondo set

(Di giovedì 6 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-1. Meraviglioso tocco diche sorprende: tutto in equilibrio A-40 Pesantissimo il dritto diinside-in. 40-40 Strappa malamente con il rovescio in diagonale. A-40 Rimedia con una buona prima palla l’azzurro. 40-40doppio fallo del game per. 40-30 Buona curva da destra percon il servizio. 30-30 Arriva l’ace per il giocatore azzurro. 15-30 Insiste sul dritto die alla fine sfonda. 0-30 Terzo doppio fallo commesso da. 0-15 Viene avanti alla grande. 1-0. Lo spagnolo vince un game da 20 punti e salva quattro palle break. A-40 ...

Il primo a scendere in campo sarà, però,: BERRETTINI - SONEGO 2° incontro ( da completare sul 6 - 7, 6 - 3, 7 - 6, 1 - 1) .- Munar ore 12 sul Campo 14. ARNALDI - Carballes Baena ...Benvenuti alla diretta scritta, la giornata per noi italiani inizia con la massima attenzione sul campo 14 dove Lorenzosarà impegnato nel match di secondo turno contro lo spagnolo Jaume ...Fari puntati sul campo 14, dove Lorenzosfida lo spagnolo Jaume Munar : in palio l'accesso al terzo turno . Attesa anche per il derby azzurro tra Berrettini e Sonego e gli impegni di Arnaldi (...In programma oggi 6 luglio il derby azzurro Berrettini-Sonego, molto atteso e centrale nella stagione del campione romano e che dura da ben due giorni, causa pioggia. In totale sei italiani in campo ...Segui su Ubitennis la diretta scritta della quarta giornata, il meteo promette bene. 6 gli italiani in programma, tra cui Berrettini-Sonego ...