LIVE Italia-Portogallo 1-0 | Europei calcio U19 in DIRETTA | Lipani sblocca la partita!

(Di giovedì 6 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11? Forte pressing del, tiro di N.Felix bloccato. 9? Si aprono subito gli spazi, l’può andare in contropiede. 7? Goooooooooooooooool,, assist di Hasa con un cross dalla destra che trova la testa di1-0 U19. 5? Grande stop di Hasa e dribbling, fallo a centrocampo subito. 3?che prova subito a dominare la partita. 1? Inizia la17.57 Inni nazionali in corso. 17.55 Ingresso in campo dei giocatori, tra poco inni nazionali. 17.50 Questa invece la panchina del: Pinto, Prioste, Meireles, Fernandes, Gomes, Nabian, Da Rocha, Goncalves, Falé. 17.45 La panchina dell’...