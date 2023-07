LIVE Italia-Portogallo 0-0 | Europei calcio U19 in DIRETTA | si parte!

Leggi su oasport

(Di giovedì 6 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.57 Inni nazionali in corso. 17.55 Ingresso in campo dei giocatori, tra poco inni nazionali. 17.50 Questa invece la panchina del: Pinto, Prioste, Meireles, Fernandes, Gomes, Nabian, Da Rocha, Goncalves, Falé. 17.45 La panchina dell’U19, a disposizione: Palmisani, Chiarodia, A. Dellavalle, Esposito, Vignato, D’Andrea, Bozzolan, Faticanti, Amatucci. 17.40 Ilal debutto ha sconfitto la Polonia per 2-0, scontro quindi decisivo con l’, la vittoria vale la qualificazione anticipata. 17.35 L’all’esordio ha battuto la nazionale ospitante, Malta, per 4-0 con tre rigori segnati e uno sbagliato. 17.30 Ecco le formazioni ufficiali:(4-3-3): G. Ribeiro; Esteves, A. ...