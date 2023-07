LIVE Italia-Canada 3-2 | Nations League volley 2023 in DIRETTA | azzurri a fatica sui nordamericani Settimo sigillo e final eight più vicina

Leggi su oasport

(Di giovedì 6 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.19: Non è stata una bella partita quella dell’. A condizionarla un primo set vinto troppo facilmente che ha fatto tirare un po’ il freno a mano agli. Due set persi in volata ma alla fine è arrivata la settima vittoria che avl’alla. Mancano solo le sfide con Slovenia e Giappone, entrambe complicate ma glisono vicinissimi alla meta 15-9 Che! L’batte 3-2 il CXanada con l’errore di Demyanenko. La squadra azzurra ha fatto tanta, non ha trovato la concentrazione giusta dopo aver vinto facilmente il primo set, ha sbagliato tanto in ricezione e in attacco ma alla fine è riuscita a ...