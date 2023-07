LIVE Italia-Canada 2-2 | Nations League volley 2023 in DIRETTA | gli azzurri spengono la luce nel finale del quarto set | 23-25 Tie break

Leggi su oasport

(Di giovedì 6 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-0 Diagonale vincente di Lavia da zona 4. Ancora una slash sbagliata da Romanò 3-0 Vincente Romanò da zona 2 2-0 out l’attacco di Sclater da zona 4 1-0 Vincente Romanò 23-25 Ace di Herr e si va al tie. Lezione durissima ma importante per gli. Se stacchi la testa perdi contro tutti, c’è poco da fare… 23-24 Mano ut Hoag da zona 4. Ancora una palla non messa giù da Romanò 23-23 Il muro di Demyanenko. Ancora problemi in ricezione per l’23-22 Errore al servizio23-21 Primo tempo Galassi 22-21 Errore al servizio22-20 Diagonale stretto vincente di Lavia da zona 4 21-20 Diagonale vincente Maar da zona 4 21-19 Ancora out Maar da zona 4 20-19 Out l’attacco di Maar da zona 4 19-19 ...