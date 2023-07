LIVE Italia-Canada 1-0 | Nations League volley 2023 in DIRETTA | nordamericani in fuga nel secondo set | 8-12

Leggi su oasport

(Di giovedì 6 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12-15 Mano out Romanò al terzo tentativo da zona 2 11-15 Errore al servizio11-14 La pipe di Michieletto 10-14 Il tocco vincente di Maar da zona 4 10-13 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Michielettoooooooooooooo 9-13 Pipe di Lavia 8-13 Muro Maar 8-12 Diagonale stretta di Maar da zona 4 11-8 Mano out Russo in primo tempo 7-11 Errore al servizio7-10 Invasione6-10 Mano out Sclater da seconda linea 6-9 La pipe di Lavia 4-9 Errore al servizio4-8 Vincente Lavia da zona 4 3-8 Il tocco vincente di Maar 3-7 In rete il pallonetto di Maar 2-7 Mano out Sclater da zona 2 2-6 Pallonetto di Romanó da zona 4 1-6 Mano out Maar da zona 4 1-5 Mano out Michieletto da zona 4 0-5 Muro Sclater 0-4 Vincente Sclater da seconda linea 0-3 Ace Hoag 0-2 ...