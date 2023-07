LIVE Giro Donne 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | arrivo in salita | Van Vleuten cerca il tris

(Di giovedì 6 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella settimadel, uno degli appuntamenti più prestigiosi, per quanto riguarda il ciclismo femminile, dell’intera estate. La frazione disi disputerà interamente nella provincia di Imperia, in Liguria: si parte da Albenga, sul mare, per poi addentrarsi nell’entroterra ligure. Dopo un primo tratto prevalentemente pianeggiante, le atlete dovranno affrontare la prima delle quattro salite di giornata, il Passo del Ginestro (12.3 km al 4.4%), cui sussegue un altro piccolo strappo per poi scendere a valle. A circa metà del percorso è presente la scalata de Il Vigneto (4.8 km al 6.5%), al cui termine inizia un tratto ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l'arco di questa Diretta LIVE. Buon proseguimento con OA Sport. LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO DONNE 2023 DOP ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ULTIMO CHILOMETRO PER Annemiek Van Vleuten! 14.35 Sono 14 le inseguitrici della maglia rosa, fra loro ci sono anche: Soraya Paladini, Gaia Realini, Erica Magn ...