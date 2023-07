LIVE Berrettini-Sonego 6-7 6-3 7-6 6-3 | Wimbledon 2023 in DIRETTA | il romano vince la maratona di tre giorni!

(Di giovedì 6 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PROGRAMMA E TUTTI GLI ORARI DI OGGI ANon resta che augurarvi un buon proseguimento con le Direttedai campi dell’All England Club e con OA Sport! Un saluto sportivo a tutti e arrivederci a domani quando saranno impegnati Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e ancora Matteo, sperando che anche Marco Cecchinato possa aggiungersi! 15.50, dal canto suo, esce a testa alta consapevole che un sorteggio peggiore era difficilmente pescabile. Lo rivedremo nel passaggio europeo su terra battuta prima di tuffarsi nella stagione sul cemento americano. 15.45 Sarà quindi un secondo turno deluxe trae De Minaur quello che si giocherà nella giornata di domani, con l’australiano che ha appena avuto ...

Il derby azzurro trae Sonego , ha visto la vittoria del romano. Cecchinato sfida Jarry . Nel tabellone femminile, l'unica 'superstite' azzurra è Cocciaretto . Segui la diretta della ...... 2 - 6, 4 - 5I risultati di oggi ARNALDI - CARBALLES BAENA 7 - 6, 6 - 3, 6 - 4, 4 - 6 HIGHLIGHTS MUSETTI - MUNAR 6 - 4, 6 - 3, 6 - 1 HIGHLIGHTS- SONEGO 6 - 7, 6 - 3, 7 - 6, 6 - 3Questo il programma completo di giornata con 6 italiani coinvolti IL PROGRAMMA COMPLETO DAY 4 EDITORIALE DEL DIRETTORE SCANAGATTA Ma- Sonego finirà mai Quanto si vogliono bene. Saranno 9 ...

Wimbledon live le partite di oggi: Musetti e il derby Berrettini-Sonego | La diretta La Gazzetta dello Sport

Quarta giornata di torneo a Church Road con tanti italiani in campo. Prova scintillante di Musetti, che supera in tre set Munar: ora lo attende Hurkacz ...Lorenzo Musetti raggiunge il terzo turno di Wimbledon, con una vittoria agevole nel punteggio, nonostante un secondo set complesso dalla durata di oltre un'ora. Jaume Munar si arrende al toscano in tr ...