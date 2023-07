LIVE Berrettini-Sonego 6-7 6-3 7-6 4-2 | Wimbledon 2023 in DIRETTA | c’è il break forse decisivo!

Leggi su oasport

(Di giovedì 6 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PROGRAMMA E TUTTI GLI ORARI DI OGGI A4-2 30-40 Risposta insidiosa del romano, approcciae passa di rovescio! 30-30 Prima sulla riga! 15-30 Risposta fulminante di dritto di Matteo! 15-15 Brutto errore di dritto. 15-0 Servizio vincente. 3-2 Lunga la risposta di rovescio. 40-15 Ace sporco al centro. 30-15 Prima al centro. 15-15 Doppio fallo (1). 15-0 Servizio vincente. 2-2 Dritto incisivo di. A-40 Sotto la rete il dritto di. 40-40 Prima vincente! COME SERVONO. 30-40 Prima vincente! 15-40 Gratuito di dritto. 15-30 Lungo il rovescio in spostamento di Matteo. 0-30 Passante di dritto lungolinea di. 0-15 SPLENDIDO BACK DI ROVESCIO ...