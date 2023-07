LIVE Berrettini-Sonego 6-7 6-3 7-6 1-1 | Wimbledon 2023 in DIRETTA | in campo dopo il terzo tra Muchova e Niemeier!

Leggi su oasport

(Di giovedì 6 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PROGRAMMA E TUTTI GLI ORARI DI OGGI A14.05 Giocatori inilset trae Niemeier sul punteggio di 4-6 7-5! 13.10 Niemeier chiude il primo set super 6-4! Al termine della partita femminile la terza prosecuzione del derby azzurro. 12.00 Buongiorno amici di OA Sport e nuovamente benvenuti algiorno di gioco per quanto riguarda il derby italiano tra Matteoe Lorenzo, interrotto sul punteggio di 2 set a 1 per il romano e 1-1 nel quarto set. La terza prosecuzione sarà non prima delle ore 13.30, ma verosimilmenteil match femminile trae Niemeier. Per ...