LIVE Arnaldi-Carballes Baena 7-6 3-6 4-6 4-6 | Wimbledon 2023 in DIRETTA | finisce l’avventura del ligure

Leggi su oasport

(Di giovedì 6 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PROGRAMMA E TUTTI GLI ORARI DI OGGI AChiudiamo qui il nostroe grazie per averci seguito.si è imposto con il punteggio di 6-7 6-3 6-4 6-4 dopo tre ore di gioco. Non sono bastati adaddirittura 55 vincenti, con l’azzurro che purtroppo ha commesso ben 53 errori non forzati. Davvero troppi per il, che ha sbagliato molto anche in questa ripresa del match.di Matteo, che era stato bravo a superare le qualificazioni. Peccato soprattutto per il malessere fisico che lo ha condizionato ieri nel terzo set. 4-6 Purtroppo basta il primo allo spagnolo con l’errore di ...