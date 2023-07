Lite furiosa tra Sophie Codegoni e Sonia Bruganelli | Avanti Un altro perde un membro del cast?

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 6 luglio 2023)Unsi trova al centro di una controversia dopo unatra due membri del, celebre per il suo ruolo di Bonas nel quiz, sembra non farà più parte della prossima edizione dopo una brutta discussione. La causa dello scontro sarebbe un acceso confronto avvenuto durante le registrazioni, coinvolgendo, responsabile deling e di altre attività correlate. Mentre i dettagli completi della disputa non sono ancora chiari, sembra che abbiano litigato riguardo ai contenuti del programma.sul set diunDurante le recenti registrazioni delle puntate diUn, ...