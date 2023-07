L’Irpinia rende omaggio al “re della tammurriata” nel giorno dell’addio FOTO

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 6 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Chi ha compagni non muore mai. Riposa in pace maestro“. E’ questo il messaggio apparso nelal maestro Marcello Colasurdo. Il musicista, per molti il “re“, è venuto a mancare a 68 anni. Nel pomeriggio si sono svolti i funerali del Maestro nella sua Pomigliano D’Arco, nella chiesa di San Felice. Forte la delegazione irpina presente oggi pomeriggio. Colasurdo cittadino onorario di Ospedaletto d’Alpinolo dal 2020. Da qui la presenza dell’ex sindaco Antonio Saggese insieme al primo cittadino di Mercogliano, Vittorio D’Alessio e poi Pasquale Giuditta ex fascia tricolore di Summonte insieme ai rappresentatiPro Loco di Mercogliano e dell’associazione Sogni Ferrati. ...