L'interrogazione di Borghi (Az - Iv) sul caso della diplomatica Elena Basile

Lo stessoha presentato oggi unaparlamentare sulla vicenda, chiedendo se il Ministro degli Esteri fosse 'a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intende adottare per ...Enrico, senatore del gruppo Azione - ItaliaViva - RenewEurope e membro del Copasir, ha presentato un'a risposta in commissione Esteri di Palazzo Madama sul caso della diplomatica Elena ...... come ricorda il Senatore Enricoin unaparlamentare presentata giorni fa , facendo cenno a quando nel 2022 Paramonov, allora Console russo a Milano, oggi Ambasciatore a Roma, ...Il senatore e membro del Copasir interviene sul caso dell’ex ambasciatrice in Svezia e Belgio che ha raccontato di aver firmato sotto pseudonimo articoli sul Fatto Quotidiano contro la narrazione atla ...Gizzeria - 'I lavori relativi al lotto E5 del progetto della valorizzazione dei borghi e del potenziamento dell'offerta turistica si sono inspiegabilmente fermati dopo soltanto pochi giorni dall'apert ...