L’Inter non ha freni | il colpo last minute sarà un ex Milan

(Di giovedì 6 luglio 2023) Dopo gli arrivi di Marcus Thuram e Davide Frattesi,di Beppe Marotta e Piero Ausilio potrebbe compiere undi mercatoDopo la finale di Champions League persa a Istanbul contro il Manchester City di Pep Guardiola,si è messa al lavoro per la campagna acquisti per la prossima stagione. Quest’ultima, di fatto, è iniziata con la compilazione del calendario della Serie A 2023/24 avvenuta nella giornata di mercoledì, dove al primo turno la ‘Beneamata’ ospiterà a San Siro il Monza di Raffaele Palladino. La gara con i brianzoli, almeno sulla carta, sembra un inizio abbordabile, madovrà prestare la massima attenzione. L’anno scorso, infatti, la squadra di Simone Inzaghi ha totalizzato solo un punto nel doppio confronto con il Monza. Tuttavia, in ...

Juve, Arthur vuole la Premier League: le parole di Pastorello'... Il giocatorerientra nei piani della Juve e sarà trovata una ... Su Pereyra: " È un giocatore che piace all'per la sua ...visualizzi questo contenuto Siamo spiacenti! Per poter ... Izzo torna al Monza, Beukema è del Bologna, la Juve ha annunciato'... la Juve ha annunciato'arrivo di Weah,quello di Thuram ..."Per me è stata una scelta semplice da fare". Sono le prime parole di Milan Skriniar da giocatore del Paris Saint Germain, dopo'annuncio della firma dell'ex. Sui social i suoi ex tifosisi sono trattenuti da critiche, attacchi, e anche insulti, ma Skriniar, in scadenza di contratto e da tempo fuori squadra per un ...