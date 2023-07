L’estate più calda | la recensione del film italiano su Prime Video

(Di giovedì 6 luglio 2023) Ilpiù, 2023. Regia di: Matteo Pilati. Cast: Gianmarco Saurino, Nicole Damiani, Alice Angelica, Stefania Sandrelli, Nino Frassica, Michela Giraud, Giuseppe Giofrè. Genere: Commedia. Durata: 96 minuti. Dove l’abbiamo visto: in anteprima su. Trama: Due ragazzi si innamorano durante laestate siciliana. Peccato che lui stia per diventare sacerdote. La temperatura si alza su, con untuttoche racconta di un amore proibito durantesiciliana piùdegli ultimi cento anni. Lucia e Don Nicola, infatti, sembrano aver già scritto i propri destini; ma la passione tra i due scoppierà violenta e ...

