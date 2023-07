Leonardo Maria Del Vecchio si risposa | la storia dei 2 matrimoni in 6 mesi

Leggi su dilei

(Di giovedì 6 luglio 2023) È nato nel 1995, non ha ancora compiuto trent’anni, ed è già uno degli imprenditori più influenti d’Italia.Del, erede dell’impero Luxottica, vive una vita da sogno, che la sua indole irruente trasforma talvolta in una soap opera. Tanto ligio sul lavoro quanto scatenato nella sfera privata. Il suoo con la modella di nobili origini AnnaBaldissera era stato il più suntuoso del 2022, forse anche dell’intero decennio, ma è durato poco, pochissimo. Il divorzio è arrivato a fine anno, maha già chiesto a un’altra modella di sposarlo.Del, proposta dio a 6dal divorzio In questi giorni – e non per consolarsi dalla rottura ...