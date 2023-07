In termini di feeling e ritmo in gara, però, abbiamo fatto un passo avanti" , commentaal giovedì di Silverstone. Occhi puntati sulla SF - 23 che potrebbe introdurre altre novità nella ...... e credo che questo calendario raggiunga ilequilibrio tra gare tradizionali e sedi nuove ed esistenti'. approfondimento Formula 1, Gp Austria: vince Verstappen davanti a. VIDEO ...Una condizione importante ma che dovrà essere confermata anche a Silverstone, tracciato 'tipo' che dovrà offrire ilriscontro nel confronto con i rivali. Charles, ricordiamo, ha chiuso ...

Leclerc, il giusto feeling con la "nuova" SF-23 e la cautela su Silverstone Autosprint.it

Sembra lontanissima la Barcellona vissuta da Leclerc, in grande difficoltà con la SF-23 allora per la prima volta con il pacchetto di aggiornamenti che ne ha rimodellato le pance. Da lì, un lavoro ...Leclerc, non c’è modo per il monegasco di cambiare le cose. Anche nel prossimo Gran Premio scivola di nuovo dietro a Perez Senza dubbio la Ferrari dei segnali di miglioramento li ha mostrati. Anche pe ...