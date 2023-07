Le ultime volontà di Berlusconi | aperto il testamento del Cav

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 6 luglio 2023) Nessuna sorpresa. Anche se l’attesa era ampia considerando che, tra proprietà mobili e immobili e quote varie nella società, parliamo di circa tre miliardi sul piatto. Ildi Silvioè statoieri davanti a due testimoni e i figli “sono a conoscenza del contenuto”. Nello studio del notaio Arrigo Roveda, i lasciti dell’ex presidente del Consiglio sono stati resi noti davanti agli avvocati Luca Fossati, socio dello studio Chiomenti, e Carlo Rimini. Il primo era in rappresentanza dei figli Marina e Pier Silvio, il collega Rimini di Barbara, Eleonora e Luigi. Tutti, invece, erano collegati in remoto. Ma cosa è stato stabilito? Fininvest, che controlla il gruppo televisivo e Mondadori, oltre a una ricca quota del 30% di Banca Mediolanum, resta sempre saldamente in mano alla famiglia. E con la primogenita Marina che ...