Le sfide di Roma e Lazio | il punto sugli impegni col nuovo calendario di Serie A | GUARDA

(Di giovedì 6 luglio 2023) A un mese e mezzo dall'inizio della nuova stagione è stato reso noto ildellaA 2023-24, che partirà il 19 e il 20 agosto. Un inizio tutt'altro che proibitivo per lene che affronteranno Salernitana in casa, i giallorossi, e Lecce in trasferta i biancocelesti. Già al terzo turno però arrivano i big match con-Milan e Napoli-in programma. Per il derby bisognerà attendere il 12 novembre, con il match di ritorno previsto il 7 aprile. La squadra di José Mourinho chiuderà la stagione ad Empoli, mentre i biancocelesti di Maurizio Sarri ospiteranno il Sassuolo all'ultima giornata.

