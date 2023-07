Le Normand per il dopo Kim | chi è il difensore che interessa al Napoli

(Di giovedì 6 luglio 2023) Accostato al, Robin Lespagnolo di origine francese potrebbe essere davvero il rimpiazzo di Kim Min-jae e arrivare alla corte di Rudi Garcia. Ilha perso Kim Min-jae: ilsudcoreano, protagonista assoluto della conquista dello scudetto, giocherà al Bayern Monaco nella prossima stagione. Una parte delle visite mediche è stata già svolta, manca solo l’ufficialità. Tra i vari giocatori seguiti dal club azzurro per il post Kim c’è anche quello di Robin Leclasse ’96 della Real Sociedad. La clausola per prenderlo dal club spagnolo è molto alta, pari a 40 milioni di euro, ma il giocatore francese naturalizzato spagnolo piace molto alla dirigenza partenopea. I numeri di Robin LePerché ...

Uno dei profili più apprezzati dalla società azzurra è Robin Le, difensore classe '96 della Real Sociedad . Ne parla Alfredo Pedullà , esperto di mercato di Sportitalia, attraverso il suo ...Proprio oggi, il quotidiano spagnolo El Nacional scrive che il Napoli è in vantaggio su Juventus e BarcellonaLe. A fare la differenza e ad orientare la scelta verso il club di De ...L'esperto di mercato Nicolò Schira , su Twitter, parla del mercato del Napoli: Schira su LeTutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie

"Le Normand, Napoli pronto a pagare clausola: superate Juve e Barça" Corriere dello Sport

Il Napoli fa passi in avanti per Robin Le Normand della Real Sociedad, prescelto per raccogliere l'eredità lasciata da Kim e accontentare Garcia ...Il Napoli accelera sul mercato: Scalvini, Kilman, Le Normand in lizza, si intensificano i rapporti per Gaetano Castrovilli della Fiorentina ...