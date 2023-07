Le Normand | il Napoli ha aperto una trattativa con la Real Sociedad Schira

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 6 luglio 2023) Secondo quanto scrive, su Twitter, il giornalista esperto di mercato, Nicolò, ilhaunacon laper provare ad ingaggiare il difensore centrale Robin Lee sostituire così Kim, destinato al Bayern Monaco.scrive: «Ilhaunaper provare a ingaggiare il difensore centrale dellaRobin Le». #have opened talks to try to sign #’s centre-back Robin #Le. #transfers — Nicolò(@Nico) July 6, 2023 Proprio oggi, il ...