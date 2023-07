Le Normand al Napoli | è lui il sostituto di Kim

(Di giovedì 6 luglio 2023) Della Real Sociedad, Legioca anche nella Spagna Leal. Con l’addio imminente di Kim, che si sottoporrà alle visite mediche con il Bayern nelle prossimeore, va avanti il casting per il nuovo difensore partenopeo. Dopo Kilman (per cui c’è già stata unaprima offerta alla società e un accordo con i procuratori del ragazzo), il nome più importante èsicuramente quello di Robin Le, difensore spagnolo appartenente alla Real Sociedad eormai stabilmente nel giro della nazionale spagnola. Profilo di LeRobin Le, 26 anni, è un difensore spagnolo ma di origini francesi che attualmente militanella Real Sociedad, nella massima serie spagnola. Difensore centrale di piede destro, è ungiocatore che risalta soprattutto per le sue doti fisiche ...

Calciomercato- E' il difensore la priorità delin questa fase di mercato considerando l'addio ora davvero a un passo di Kim in direzione ... Robin Le. CalcioNapoli24.it è stato ...Ma ilha giocato d'anticipo ed è in una posizione di vantaggio" L'alternativa a Kilman sarebbe Robin Le, spagnolo della Real Sociedad, ma anche il suo prezzo è alto: è valutato 40 ...... ilprosegue la ricerca per il sostituto del difensore asiatico. A tal proposito, come riporta SkySport, un obiettivo resta Robin Leper il quale però la Real Sociedad chiede 50 ...

"Le Normand, Napoli pronto a pagare clausola: superate Juve e Barça" Corriere dello Sport

Dalla Spagna annunciano l'intenzione del club di De Laurentiis di fare un investimento importante per la difesa per il centrale della Real Sociedad ..."Kilman è un buon giocatore con esperienza nel campionato più difficile al mondo, in una squadra che tiene il pallone".